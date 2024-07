GRADIMENTO SINDACI, L’OPINIONE: “IL SONDAGGIO È UNA FARLOCCATA”

Cara Lecconews,

seppure Gattinoni basi tutto e di più su comunicazione e pubblicità, stia tranquillo, il persistere in fondo nella classifica dei Sindaci più graditi pubblicata, come ogni anno, da Il Sole 24 Ore – oggi è al 75° posto, lo scorso anno era 83°, quello prima 72°, non ha nessun valore

Il sondaggio è una farloccata.

Da sempre. Statisticamente e pure come viene venduta, da anni, anche la notizia.



Se è un gioco andrebbe quindi detto in ogni articolo, a ogni richiamo di tale classifica, perché o le regole del gioco si esplicitano per gli spettatori o è un inganno.

E come tale andrebbe considerato.



Le regole del gioco si chiamano “criteri della ricerca” mica pizza e fichi.

– Il dato primario. Il margine di errore del sondaggio è +/- 4%.

Basta per capire la fallibilità della percentuale? Potrebbe essere stravolta la classifica.

– Il secondo dato. Hanno intervistato 600 elettori lecchesi, su 35.000. Basta per dare il peso della serietà del sondaggio?

– Ma soprattutto ci si è chiesti, se questi 600 elettori sono gli stessi intervistati lo scorso anno ect? Perché se non lo sono, come non lo sono, non ha senso parlare e scrivere “il 4,1% dei cittadini che aveva scelto Gattinoni per sindaco oggi non lo rivoterebbe”.



E chi lo dice? Lo si può provare?

Può essere che abbia detto sì alla domanda dell’intervista “Lei voterebbe a favore del sindaco se dovesse votare oggi?” un elettore che invece nell’urna aveva votato un altro candidato.

E vale anche viceversa.



Paradossalmente, non si può escludere che il Sindaco abbia aumentato i consensi.



Un invito a Gattinoni: ci dia pure un occhio al sondaggio ma guardi la realtà e ci metta più impegno che può.

I risultati che contano sono quelli per/con la città non le classifiche.



Per fortuna – o purtroppo! – per lui.

Paolo Trezzi

Lecco

