“GRAMMAMANTI”: SABATO VERA GHENO OSPITE DI RENZO&LUCIO

LECCO – Il 17 maggio si celebra la Giornata Internazionale contro l’omobilesbotransfobia. Per celebrare questa giornata l’associazione Renzo&Lucio propone, in data 18 maggio, un incontro con la sociolinguista Vera Gheno presso l’auditorium Sandro Pertini di Lecco, alle 21 (ingresso gratuito ma consigliata la prenotazione tramite un modulo, il cui link è presente sui canali social di Lecco Pride).

Vera Gheno presenterà il suo monologo “Grammamanti” in cui la sua passione per la lingua italiana emerge e si sviluppa nella capacità di costruire un linguaggio ampio, rispettoso di ogni singola individualità. Amare la lingua italiana senza diventare grammar-nazi, bensì “grammamanti”, ci aiuta a utilizzare correttamente le parole, comprendere il loro vero significato e rispettare l’autodeterminazione, l’autonominazione di ogni persona.

Come ricorda il motto del Lecco Pride di quest’anno “Anche le parole possono essere un piccolo movimento che genera un grande cambiamento”. Le parole sono, infatti, centrali nelle nostre vite e dischiudono infinite opportunità. Per questo, come afferma Vera Gheno nel saggio omonimo (edito da Super Et Opera Viva, 2024), dovremmo instaurare con loro una vera e propria relazione: amorosa, sana, libera, matura. Perché le parole ci permettono di vivere meglio e ci danno la possibilità di cambiare il mondo.

“Essere grammamanti, in un mondo di sedicenti grammarnazi, vuol dire smettere di pensare a come si devono dire le cose e spalancare la mente a come si possono dire le cose”.

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Lecco che ha aderito alla Rete Re.A.dy contro le discriminazioni, è promossa con la Libreria Volante di Lecco e rientra fra le diverse iniziative che precedono il Lecco Pride del 22 giugno.