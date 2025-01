GRAN CONCERTO DI INIZIO ANNO DA TUTTO ESAURITO A VALMADRERA

VALMADRERA – Si è svolto a Valmadrera con gran successo di pubblico – i 400 posti del Teatro Artesfera sono stati totalmente occupati – il Gran Concerto di inizio anno con la Lake Como Orchestra diretta dal maestro Roberto Gianola, tenutosi il 4 gennaio, evento musicale augurale del nuovo anno che mancava da tempo in città.

Organizzato dal Comune di Valmadrera in collaborazione con l’associazione LTM di Lecco e il CineTeatro Artesfera della Parrocchia, l’evento ha visto l’orchestra proporre con competenza e passione marce, valzer, musiche di opere e balletti tratti dalle più importanti opere di J. Strauss, Suppè, Offenbach, Shostakovich e Ciajkowskij sotto la strepitosa direzione del maestro.

Il pubblico ha partecipato con calore alla serata riscontrando con ripetuti applausi l’esibizione e richiedendo repliche.

Non ci si aspettava una partecipazione così importante e l’unico rammarico di cui l’amministrazione comunale e gli organizzatori si scusano con gli interessati, è quello di non aver potuto accogliere tutti coloro che si sono recati al teatro: “occasione che ci sprona a far meglio in futuro tramite un adeguato sistema di prenotazione”, fanno sapere dall’organizzazione.

È possibile visionare il concerto su Youtube a questo link.

L’amministrazione comunale ringrazia LTM per la condivisione di questa opportunità, la madrina della serata Anna Caterina Bellati ed il Comitato di gestione ed i volontari del Teatro Artesfera per l’attenta gestione della serata.