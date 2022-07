BALLABIO/MORTERONE – “Fusione di Ballabio con Lecco? Per me un NO categorico e definitivo!”. Questa la dichiarazione del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, raccolta da BN dopo il ritorno – l’ennesimo – alla ribalta del tentativo di Corrado Valsecchi e di Appello per Lecco di costruire la famosa e mai realizzata “Grande Lecco”.

Il progetto è stato rilanciato stamattina con una nota…

> CONTINUA SU BALLABIO NEWS