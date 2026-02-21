GRANDE PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE DI CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE – Grande la partecipazione al carnevale calolziese, organizzato dall’Unità Pastorale e patrocinato da Pro loco e Comune: il tradizionale corteo, che ha riunito i carri delle frazioni di Sala, Pascolo e Calolzio nella vecchia piazza del mercato, si è poi dispiegato lungo le vie del centro, fino alla chiesa arcipresbiterale e all’oratorio.

A seguire un momento di festa con balli e animazione nel piazzale, con tanti giovani in festa, accompagnati dagli adulti che si sono potuti sentire ancora bambini per un pomeriggio.

Il lungo pomeriggio si è poi concluso con la premiazione dei migliori costumi delle tre frazioni. Quattro i carri presenti: Sala, Foppenico, Pascurago (Pascolo-Vercurago) e Unità pastorale giovanile. Sono stati tutti premiati ex-aequo.