GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA VERNICE DELLA MOSTRA SU MIRÓ E CHAGALL

LECCO – È stata accolta con grande partecipazione l’inaugurazione della mostra “Miró, Chagall e le riviste più belle del mondo“, promossa dall’Associazione Fabio Sassi OdV in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese, e ospitata presso Officina Badoni a Lecco.

L’evento, svoltosi giovedì 30 ottobre, ha visto la presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e sostenitori dell’Associazione, riuniti per un’occasione che ha unito la forza dell’arte al valore della solidarietà. La mostra, che unisce il linguaggio universale dell’arte al valore della solidarietà, è stata anticipata da un momento di interventi istituzionali che hanno introdotto il senso e le finalità dell’iniziativa.

Sono intervenuti Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi e Marisa Corradini, vicepresidente, che hanno ricordato come il progetto nasca dal desiderio di trasformare la bellezza in gesto concreto a favore dell’Hospice Il Nespolo, ringraziando il gallerista Oreste Bellinzona per la generosa donazione delle litografie di Miró e Chagall, che ha reso possibile l’intera iniziativa.

Il curatore Michele Tavola ha poi accompagnato il pubblico in una riflessione sul valore delle opere in mostra, evidenziando come Miró e Chagall, attraverso la loro arte, abbiano saputo raccontare la libertà interiore, la forza del sogno e la potenza immaginifica del colore come linguaggio universale.

Ha portato il suo saluto anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha sottolineato il significato di una città che accoglie iniziative in cui arte e comunità si incontrano per generare valore sociale. Infine, don Bortolo Uberti ha ricordato che “la cura non è solo un atto sanitario, ma un gesto d’amore che restituisce dignità e speranza alla vita, anche nel suo tratto più fragile”.

Le opere esposte, una selezione di litografie originali di Joan Miró e Marc Chagall, donate alla Fabio Sassi dal gallerista Oreste Bellinzona, resteranno in mostra dal 3 al 12 novembre, dalle 14.30 alle 19, presso la Galleria Bellinzona in Via A. Visconti 12 a Lecco.

L’esposizione proseguirà poi con una tappa a Merate, in programma sabato 15 novembre alle 17 presso Villa Lavezzari in Via Statale 153, per offrire anche alla comunità meratese la possibilità di vivere questo incontro tra bellezza e impegno sociale.

Durante l’inaugurazione, il presidente Giancarlo Ferrario ha sottolineato come ogni litografia rappresenti “non solo un’opera d’arte, ma un gesto di solidarietà concreta: un modo per portare a casa un frammento di bellezza contribuendo al miglioramento degli spazi dell’Hospice Il Nespolo”. Con questa iniziativa è possibile ricevere un’opera a fronte di una donazione, un gesto che unisce l’arte dei grandi maestri al sostegno concreto per l’Hospice Il Nespolo. La mostra infatti è un’occasione per promuovere la campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” per il rinnovo dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Il progetto è recentemente rientrato nella graduatoria del Bando “Progetti per la comunità lecchese” della Fondazione Comunitaria del Lecchese, un importante riconoscimento che consentirà di completare l’intervento nei prossimi 36 mesi, migliorando ulteriormente il comfort e la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.