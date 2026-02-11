GRANDI SFIDE PER LA LECCO ALTA: VITTORIE E SPETTACOLO NEI DERBY GIOVANILI

LECCO – Il fine settimana appena trascorso ha regalato emozioni, entusiasmo e un bel carico di calcio giovanile sui campi del territorio. Le squadre della Lecco Alta sono state protagoniste di incontri intensi, ricchi di spunti tecnici e momenti di crescita, ma soprattutto caratterizzati da quel clima genuino e coinvolgente che solo il settore giovanile sa offrire.

Dai più piccoli ai più grandi, ogni gruppo ha portato in campo energia, voglia di migliorare e un forte senso di appartenenza, dando vita a partite combattute, corrette e seguite da un pubblico numeroso e appassionato. Un weekend che conferma quanto queste realtà siano importanti per il tessuto sportivo locale e quanto i ragazzi stiano crescendo non solo come giocatori, ma anche come squadra.

PRIMI CALCI 2017: QUATTRO TEMPI, QUATTRO VITTORIE CONTRO IL COSTAMASNAGA

Prestazione positiva per i 2017 della Lecco Alta, che superano i pari età del Costamasnaga aggiudicandosi tutti e quattro i tempi della sfida (2-0, 3-0, 2-1, 2-0). Nonostante qualche imprecisione e due sfortunati autogol degli avversari nel secondo tempo, i piccoli lecchesi hanno mantenuto ritmo, attenzione e buona organizzazione, mostrando progressi continui in tutte le fasi di gioco.

PULCINI 2015: PARTITA COMBATTUTISSIMA CONTRO IL SALA GALBIATE

Gara tiratissima dal primo all’ultimo minuto quella disputata dai Pulcini 2015 della Lecco Alta con il Sala Galbiate. Il pareggio del secondo tempo e i successi del Sala Galbiate negli altri tre, tutti conquistati con il minimo scarto, confermano l’equilibrio e l’intensità del confronto.

Due belle realtà del territorio che, ancora una volta, hanno dato vita a un match corretto, formativo e ricco di spunti tecnici.

DERBY ESORDIENTI 2014: LECCO ALTA E BALLABIO DIVIDONO LA POSTA A CIVATE

Spettacolo e grande partecipazione di pubblico nel derby tra Lecco Alta e Ballabio, disputato sul campo di Civate. I primi due tempi si chiudono a reti inviolate, con occasioni da entrambe le parti e portieri attenti. Nel terzo tempo il Ballabio trova il vantaggio con una rete d’astuzia e resiste al forcing dei padroni di casa grazie anche alle parate decisive del portiere Toni, autentico protagonista del match. La reazione della Lecco Alta arriva nel quarto tempo: buon possesso palla, ritmo alto e due reti che valgono il pareggio complessivo. Il primo match del girone primaverile termina così 3-3, un risultato giusto per quanto visto in campo.