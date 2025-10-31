GRAVE INCIDENTE ALL’IMBOCCO DELLA LECCO-BALLABIO, CHIUSO IL TUNNEL

LECCO – Soccorritori all’opera poco prima di mezzogiorno oggi, 31 ottobre, all’imbocco della galleria della SS36 Dir verso la Valsassina: per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate all’ingresso del tunnel. Nell’impatto sarebbero coinvolte due persone, ad avere la peggio un 71enne.

Allertati la polstrada e i vigili del fuoco di Lecco, sul posto sono giunte in codice rosso due ambulanze della Croce Verde di Bosisio e della Croce Rossa di Ballabio insieme a un’auto medica.

Ancora in corso le operazioni di soccorso, si segnala la chiusura al transito della strada.

Aggiornamenti su questa pagina.

RedViab