GRAVE RISSA A MAGGIANICO, 21ENNE CONDANNATO A 3 ANNI E 4 MESI

LECCO – Lite a un distributore di benzina a Maggianico, condannato Mohamed El Barhami 21enne, marocchino. Il 20 settembre 2024, due nordafricani aggredirono un pakistano di 22 anni, addetto in prova al distributore di benzina. El Barhami venne rinviato a giudizio con l’accusa di tentato omicidio, mentre la posizione dell’altro, Mohamed Ennajoui, 28 anni, è ancora al vaglio del giudice delle udienze preliminari

Nel pomeriggio si è concluso il processo nei confronti del 21enne, assistito dall’avvocatessa Marilena Guglielmana, davanti al collegi, presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi, a latere Giulia Barazzetta e Martina Beggio.

Nell’udienza sono stati ricostruiti i fatti: la vittima, pakistano da poco arrivato in Italia, fu colpito con coltellate e riportò lesioni con prognosi superiore ai 60 giorni. Il PM Chiara Stoppioni ha chiesto la condanna di Mohamed El Barhami a sei anni.

Nell’arringa l’avvocatessa Guglielmana ha chiesto la derubricazione in lesioni mentre la parte civile ha puntato su un maxi risarcimento. Il collegio giudicante ha derubricato il reato e condannato il 21enne marocchino a 3 anni e 4 mesi e a una provvisionale di 10mila euro.

