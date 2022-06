GRIGNA MERIDIONALE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere un cane in pericolo di vita in cima alla Grignetta.

Grazie all’utilizzo del Drago 109 del reparto volo di Malpensa i pompieri hanno raggiunto la vetta in pochi minuti per poi elitrasportare il povero animale in zona sicura e successivamente consegnarlo al veterinario.