GRIGNA SETTENTRIONALE – Allarme attorno all’ora di pranzo per un incidente in montagna. Alle 12:47, dopo una chiamata in codice giallo, l’elisoccorso di Como si è diretto verso la Grigna Settentrionale per soccorrere un escursionista 53enne.

Per il malcapitato, trasportato poi all’ospedale di Erba, un trauma ad un arto inferiore.