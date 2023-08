PASTURO – Ritrovata in buone condizioni la signora dispersa dalla mattinata di oggi nella zona di Pasturo.

È stata rintracciata intorno alle 14:30, in località Grassi Lunghi, sul versante dei Piani dei Resinelli, anche grazie alle indicazioni giunte da escursionisti che erano in zona, coinvolti dai soccorritori per avere informazioni e segnalazioni.

Tutto questo ha …

> TUTTI I PARTICOLARI SU VALSASSINANEWS