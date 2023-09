PASTURO – Grigne Skymarathon, unica tappa italiana 2023 di Skyrunner World Series si correrà domenica. Le previsioni meteo per sabato non consentirebbero all’elicottero di volare e quindi agli uomini del soccorso di garantire la sicurezza degli atleti; da qui la scelta di sfruttare l’opzione della seconda data disponibile già preventivata dal comitato organizzatore proprio per questo motivo.