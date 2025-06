GRIGNE SKYMARATHON: PETTORALI SOLD OUT, ARRIVA LA NOVITÀ TRAIL DI 14 KM

PASTURO – Sold out di pettorali per la terza edizione della mitica cavalcata tra Grignetta e Grignone, con 410 concorrenti al via (+110 rispetto ai 300 del tetto max previsto) a fronte di oltre 600 richieste.

Dopo un attento vaglio dei curricula il team Pasturo ha ufficializzato la starting list che vedrà ai nastri di partenza atleti provenienti da 30 differenti nazioni. A loro andranno ad aggiungersi una quarantina di élite del circuito mondiale e alcuni dei migliori interpreti italiani della specialità. Novità 2025 l’inserimento di una prova trail aperta ai meno allenati e ai neofiti della specialità con uno sviluppo di 14km e 1.000m di dislivello positivo …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS