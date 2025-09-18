GRIGNE SKYMARATHON “SOLD OUT”, SABATO ANCHE IL TRAIL SUI 14 KM

PASTURO – Tutto pronto, sabato si corre. Questo fine settimana il circuito Merrell Skyrunner World Series tornerà a fare scalo sulle montagne simbolo dell’alpinismo lecchese. Al via della prova principe, 42km (3600m d+) sono attesi 460 corridori del cielo (383 uomini e 77 donne provenienti da 29 differenti nazioni). Ad attenderli un itinerario tecnico e spettacolare con passaggio ai 2184m della Grigna Meridionale e ai 2410 di quella Settentrionale prima della mitica picchiata verso il traguardo.

Il Percorso, è uno dei fiori all’occhiello di questa gara; un fil rouge che unisce i vari rifugi della zona: Rifugio Porta, Rosalba, Elisa, Bietti, Bogani, Brioschi, Antonietta e Riva …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS