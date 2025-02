GRIGNETTA: IL MALTEMPO RIMANDA IL RECUPERO DEI CORPI

GRIGNA MERIDIONALE – Ore difficili sulle pendici della Grignetta, dove nella serata di ieri, dopo lunghi giorni di ricerche, sono stati individuati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi da sabato.

Ma le operazioni in quota non sono ancora terminate, considerato che “le condizioni atmosferiche al momento non permettono l’intervento per il recupero delle salme”, come fanno sapere attraverso i canali ufficiali i Vigili del Fuoco, situati ai Piani dei Resinelli con l’unità di comando locale.

I corpi dei due brianzoli sono stati avvistati, grazie in particolare al sistema Recco, a circa metà del canalone Caimi, il luogo in cui era stato rilevato il segnale di uno dei loro cellulari.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili