GRIGNA MERIDIONALE – Alpinista bloccato in Grignetta. Alle 12.45 è decollato l’elicottero Drago 150 dei Vigili del Fuoco che, caricata la squadra Speleo alpino fluviale ai Piani dei Resinelli, si è portato in zona del Canalone Porta dove la persona attendeva di essere recuperata. I pompieri con l’uso del verricello la hanno tratta in salvo e trasportata in zona sicura.