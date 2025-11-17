GRUPPI DI CAMMINO IN BRIANZA, ANCHE QUELLO DEL COMUNE DI ANNONE

ANNONE BRIANZA – Anche il Comune di Annone Brianza rientra nella rete dei Gruppi di Cammino promossi da ATS Brianza e Regione Lombardia, un’iniziativa consolidata che incoraggia l’attività fisica come strumento di prevenzione e benessere. Nata per contrastare la sedentarietà e favorire stili di vita più sani, questa proposta si è trasformata negli anni in una vera buona pratica territoriale, capace di unire salute, socialità e partecipazione.

ATS Brianza, infatti, coordina decine di gruppi diffusi tra le province di Lecco e Monza-Brianza, coinvolgendo migliaia di cittadini grazie a un modello organizzativo semplice ed efficace: camminate guidate da walking leader formati, percorsi calibrati sulle esigenze del gruppo e incontri regolari che permettono a tutti – anche ai meno allenati – di avvicinarsi al movimento in modo graduale e sicuro. Il progetto è sostenuto attivamente da Regione Lombardia, che lo riconosce come esempio di promozione della salute replicabile in altri territori.

All’interno di questo quadro, il gruppo di cammino di Annone Brianza rappresenta una presenza attiva e consolidata, capace di aggregare persone di diverse età e di rafforzare il legame comunitario attraverso un’attività semplice ma altamente benefica. Camminare insieme aiuta infatti a migliorare il tono muscolare e respiratorio, riduce il rischio di patologie croniche e, soprattutto, favorisce la socializzazione e il benessere psicologico.

Uno degli aspetti che rendono ancora più accessibile questa iniziativa è la totale gratuità dell’iscrizione: partecipare non richiede alcuna spesa e l’adesione è libera. Bastano un paio di scarpe comode e la volontà di dedicare un po’ di tempo a sé stessi e agli altri. Con questo spirito, Annone Brianza continua a camminare insieme alla Brianza, portando avanti un progetto che mette al centro la salute e la forza della comunità.