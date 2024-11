GRUPPO ETÀ D’ORO DEL CAI DI LECCO, PRESENTATO IL RICCO PROGRAMMA 2025

LECCO – Sala affollata in occasione dell’Assemblea del GEO Gruppo Età d’Oro – Seniores del CAI (Club Alpino Italiano) di Lecco, con all’ordine del giorno la presentazione del programma 2025 tenutasi presso palazzo Falck lunedì 18 novembre.

Dopo l’introduzione di Gianni Valsecchi è stata la volta di Vasco Tondo a presentare il ricco programma di uscite, con l’ausilio di belle fotografie che davano immagini suggestive e spettacolari.

Come sempre oltre cinquanta le uscite del mercoledì alle quali vanno aggiunte le settimane e le “tre giorni” che sono state illustrate ai presenti.

Si parte con le tradizionali uscite invernali in Engadina, per proseguire con le valli del territorio (Val Perlana, Val dei Ratti, Val Biandino), l’immancabile Santuario in occasione della Settimana Santa (Quest’anno sarà quello bergamasco della Cornabusa).

Le settimane in cantiere saranno quella in giugno all’Isola d’Elba e a settembre nella Sicilia Nord Occidentale, quest’ultima a cura di Pasquale Anaclerio, già organizzatore di quella nella Sicilia Sud Orientale, e non mancano le escursioni sui tre giorni quali la Val di Funes e l’Altopiano di Asiago.

Anche quest’anno diverse le uscite coordinate con altri CAI, quali quello di Dongo, Sondrio e il CAS di Locarno con i quali i rapporti di amicizia sono consolidati.

Insomma, un programma denso e impegnativo per il nuovo consiglio direttivo che entrerà in carica per il triennio 2025/2027, considerato che l’attuale consiglio è in scadenza a fine anno.

In tal senso il presidente Gianni Valsecchi ha esortato i presenti a fornire la loro disponibilità, candidandosi per le elezioni che si terranno il prossimo gennaio.