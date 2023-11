GRUPPO FONDISTI LECCO: I CONSIGLI DEL CARDIOLOGO PIATTI

LECCO – Grande interesse e molta attenzione, tante domande e altrettante risposte puntuali sulla ‘cura’ dell’apparato cardiovascolare anche in relazione all’attività fisica e alla qualità della vita.

L’intervento del cardiologo Luigi Piatti ha tenuto banco venerdì scorso nella prima serata organizzata dal Gruppo fondisti ‘Città di Lecco – Il Campaniletto’, in collaborazione con il Circolo Acli Campaniletto “Contardo Ferrini” di Pescarenico, come momento di preparazione fisica e tecnica per lo sci da fondo in vista della stagione invernale 2023-2024: una stagione sciistica per alcuni già scattata grazie alle nevicate di questi giorni.

Una cinquantina di persone ha partecipato alla serata inaugurale del corso libero – ormai giunto alla sua sedicesima edizione – che si tiene presso la sede del Circolo Acli in via Previati 21 a Lecco e che vedrà in settimana un nuovo appuntamento (stessa sede, inizio alle 21): venerdì 17 novembre salirà infatti in cattedra l’ortopedico Matteo Anghileri, che attualmente ricopre l’incarico di responsabile dell’Unità operativa e Ambulatori dell’Unità complessa di Ortopedia e traumatologia all’Ospedale di Gravedona. Anghileri interverrà sul tema: ‘La prevenzione e la cura dei traumi nell’attività fisica’ e risponderà poi alle domande dei partecipanti

Venerdì 24 novembre è invece in programma la tradizionale serata conviviale aperta a tutti i fondisti, ai loro parenti e agli amici. Il ritrovo al Circolo Campaniletto per un aperitivo è previsto alle 19.30, la cena a partire dalle 20. Prenotazione e pagamento della quota di partecipazione di 30 euro da versare entro venerdì 17 novembre con riferimento a Paolo (3387966644) o Osvaldo (3332380325).

Venerdì 1 dicembre, sempre alle 21, al Circolo Campaniletto interverrà Gianfranco Polvara, l’atleta valsassinese che ha partecipato a cinque Olimpiadi ed è stato preparatore della squadra azzurra di fondo. Polvara parlerà della preparazione più strettamente tecnica: “Siamo aggiornati sulle scioline e capaci di preparare bene gli sci da fondo o ci accontentiamo di pelli e scagliette sotto gli sci? Quali novità sulla preparazione degli sci e sui nuovi materiali?” Dopo la sua relazione spazio a domande e ad approfondimenti. A fine serata scambio di auguri di buon Natale 2023.