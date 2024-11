GRUPPO FONDISTI LECCO: TORNANO LE SERATE PER PROMUOVERE L’ATTIVITÀ SPORTIVA

LECCO – Tornano le serate del Gruppo fondisti Città di Lecco – Il Campaniletto (in collaborazione con il Circolo Acli Contardo Ferrini) in preparazione della stagione invernale dello sci di fondo. L’iniziativa, sempre partecipata, è ormai giunta alla sua diciassettesima edizione e ha lo scopo di promuovere questa attività sportiva e di fornire tutta una serie di indicazioni mediche e tecniche per affrontare la disciplina nel miglior modo possibile.

Il tutto rinsaldando l’amicizia tra i partecipanti e gli amanti dello sci di fondo, offrendo in questa occasione anche un approfondimento cultural-sportivo grazie alla partecipazione del giornalista Nando Sanvito, già inviato delle reti televisive Mediaset in particolare sul fronte del calcio e delle discipline olimpiche. Le serate si svolgono tutte presso il Circolo Acli Campaniletto di via Previati 21 a Pescarenico di Lecco, e sono a ingresso libero.

Il primo appuntamento è per giovedì 21 novembre alle 21: Luigi Piatti parlerà e discuterà sul tema “Il cardiopatico va in montagna”. Dopo una introduzione “clinica”, il medico sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. Il 28 novembre, sempre alle 21, toccherà a Nando Sanvito presentare la sua videostoria dal titolo “Sorretti da comun Destino”. Giovedì 5 novembre sarà invece la volta dell’olimpionico Gianfranco Polvara, atleta e poi preparatore tecnico della nazionale azzurra, immancabile presenza dell’iniziativa, che parlerà delle ultime novità tecniche del fondo: dagli sci alle paraffine, dalle pelli alle scioline, per finire con attacchi e materiali vari. Polvara sarà nell’occasione affiancato da Luca Bortot, maestro e istruttore di sci di fondo.

Giovedì 12 dicembre, a partire dalle 19:30, la serata conviviale conclusiva con gli auguri di ‘Buon Natale’ tra aperitivi, lasagnette e via seguendo. Prenotazione e pagamento della quota di partecipazione di 30 euro entro giovedì 5 dicembre con riferimento a Paolo (3387966644) o Osvaldo (3332380325).