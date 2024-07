GSO LECCO ALTA: SABATO OPEN DAY PER I NATI NEL 2011, 2012 E 2013

LECCO – Sabato 20 luglio 2024 dalle 10 alle 11:30 all’oratorio di San Giovanni in Via Don Invernizzi 2, il GSO Lecco Alta organizza un Open Day per i ragazzi nati nel 2011, 2012 e 2013 che vogliono giocare nelle squadre di categoria. Per partecipare occorre portare scarpe da calcio, ginnastica, maglia e pantaloncini.

G.S.O. Lecco Alta, fin dalla sua nascita nel 2014, è una presenza significativa nel panorama sportivo ed educativo lecchese. Questa associazione offre un programma completo per i giovani sia nella pallavolo che nel calcio, con oltre 300 atleti partecipanti di varie fasce d’età.

Gli eventi open day rappresentano una fantastica opportunità per i giovani atleti e le loro famiglie di esplorare le strutture, incontrare gli allenatori e conoscere i programmi sportivi disponibili. Con 12 squadre di calcio e 7 di pallavolo, G.S.O. Lecco Alta si impegna a fornire un ambiente favorevole e arricchente per lo sviluppo dei giovani appassionati di sport. Per coloro che sono interessati a partecipare o partecipare a un evento open day, ulteriori informazioni possono essere trovate sul loro sito ufficiale.

Per informazioni Antonello 3357788855.