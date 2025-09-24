GSO SAN GIORGIO, AD ANNONE IL TRIANGOLARE UNDER 12

ANNONE – Grande serata di sport sabato ad Annone, dove si è svolto un triangolare amichevole della categoria Under 12, organizzato dal GSO San Giorgio Annone in occasione dei festeggiamenti del paese. Una manifestazione pensata all’insegna del divertimento, del fair play e dello spirito sportivo, senza classifiche, ma con tanta passione in campo e sugli spalti. Il programma del torneo ha previsto tre partite, suddivise in due tempi da 15 minuti ciascuno: Annone vs Albavilla A, Albavilla A vs Albavilla B e Annone vs Albavilla B.

Come da tradizione, il format non ha previsto una classifica finale: l’obiettivo era far giocare e divertire i ragazzi senza pressioni, valorizzando lo spirito educativo dello sport. Ottima l’organizzazione, con due arbitri a disposizione e un pubblico caloroso e numeroso che ha sostenuto con entusiasmo tutti i giovani atleti.

“Un ringraziamento speciale va all’Albavilla, che ha partecipato con ben due squadre, contribuendo alla riuscita di un torneo coinvolgente e ben strutturato – hanno commentato gli organizzatori -. Un grazie particolare va anche a Ivan Liberali, responsabile dell’Albavilla ma anche al Renate, società professionistica con la quale il GSO San Giorgio Annone ha recentemente intrapreso un percorso di affiliazione. La sua presenza e il suo supporto rappresentano un valore aggiunto importante per il nostro progetto sportivo”.

Dal punto di vista del gioco, il GSO San Giorgio Annone, allenato direttamente dal presidente Carlo Panzeri, ha vinto entrambe le partite disputate, offrendo una prestazione brillante, convincente e ricca di spunti tecnici. Tanti applausi e complimenti da parte del pubblico, colpito dalla qualità del gioco e dall’atteggiamento della squadra.

Una serata pienamente riuscita, nel segno dello sport, dell’amicizia e del divertimento: valori che il GSO San Giorgio Annone promuove ogni giorno dentro e fuori dal campo.

RedSpo