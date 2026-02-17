GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA. BILANCIO 2025, OLTRE 1.000 ORE DI ATTIVITÀ A LECCO

GRAVEDONA ED UNITI (CO) – Si è svolta a Gravedona la riunione annuale della Guardia Costiera Ausiliaria Lombardia – O.d.V., un appuntamento che ha riunito volontari e responsabili dei quattro Centri Operativi attivi sui laghi di Como, Maggiore e Iseo. L’incontro è stato l’occasione per presentare il bilancio delle attività 2025, annunciare importanti novità organizzative e illustrare i nuovi strumenti tecnologici che supporteranno i volontari nelle operazioni del prossimo anno.

Tra le principali novità emerse durante l’assemblea, l’elezione di Carlo Maroni come nuovo Capocentro di Lecco, figura di riferimento per il coordinamento delle attività sul ramo lecchese del Lario. Insieme a lui, Carmine Savastano è stato eletto nuovo Capocentro di Dongo …

