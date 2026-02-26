GUARDIA COSTIERA E GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA: SCOPRIAMO LE DIFFERENZE

LECCO – La Lombardia è una regione estremamente ricca specchi d’acqua, caratteristica che rende la regione estremamente appetibile per turisti o amanti dei laghi con tutte le attività che si portano dietro. Le acque lacustri presentano le loro insidie e le loro criticità e per questo ci sono delle forze che ogni giorno garantiscono la sicurezza. In particolare, ci sono due principali autorità che si occupano di questo ambito: Guardia Costiera (GC) e Guardia Costiera Ausiliaria (GCA).

Per poter vivere al meglio ogni esperienza che il lago può regalarci imparare a conoscere questi corpi risulta fondamentale. Iniziamo dicendo che la Guardia Costiera (Capitaneria di Porto) è una componente della Marina militare, quindi è un’autorità governativa e militare. Proprio per questo ha il potere di elevare sanzioni, sequestrare imbarcazioni e intervenire in caso di reati.

La Guardia Costiera Ausiliaria è invece una associazione di volontariato (Protezione Civile), non è un corpo Statale o di polizia e per questo non ha il compito e potere di sanzionare. Il suo ruolo risulta però vitale in quanto, grazie al numero di operatori, monitora, previene e supporta le autorità competenti. I loro pattugliamenti costanti permettono alla Guardia Costiera di avere un “terzo occhio” in ambito di sicurezza e condizioni ambientali, rimanendo sempre in collegamento con la Centrale Operativa di Salò.

Sebbene siano cittadini spinti da passione e amore per il proprio territorio, i loro consigli sono fondamentali per chi vive i laghi della Lombardia ed è per questo che non ci deve essere differenza di rispetto una volta che incontriamo queste autorità.

M. T.

–

ARTICOLO TRATTO DA: