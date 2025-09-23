GUARDIA DI FINANZA: INDIVIDUATI 7 POSTI BARCA “ABUSIVI” A DERVIO

DERVIO – I militari del Servizio navale della Guardia di finanza, in collaborazione con il personale dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori di Menaggio, “nel corso di mirati controlli in ambito demaniale”, hanno verificato la corretta fruizione di 157 posti barca assegnati in concessione dall’ente a privati cittadini nel Comune di Dervio.

L’intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare l’occupazione abusiva, con natanti privati, di 7 posti barca che venivano utilizzati illegittimamente senza corrispondere il previsto canone concessorio. I militari della Stazione Navale Lago di Como intervenuti hanno quindi disposto la rimozione delle unità navali “abusive” e hanno elevato, nei confronti dei contravventori, le sanzioni amministrative pecuniarie previste.