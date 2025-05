GUASTO A SESTO SAN GIOVANNI, ENNESIMA MATTINATA DI CAOS TRENI

LECCO – La mattinata di oggi, 8 maggio, ha fatto registrare gli ennesimi disagi per i pendolari della linea ferroviaria Tirano-Sondrio-Lecco-Milano: un guasto a uno scambio nella stazione di Sesto San Giovanni ha mandato in tilt la circolazione dei treni. Tutti i treni diretti a Milano e a Lecco hanno subìto pesanti rallentamenti, in particolare i treni regionali in partenza da Lecco e diretti a Milano Porta Garibaldi delle 7.36 e delle 9.36 hanno terminato la loro corsa a Milano; viceversa, i regionali in partenza da Milano e diretti a Lecco delle 8.22 e delle 8.52 hanno concluso il loro viaggio a Calolziocorte.

Trenord ha comunicato poco dopo le 10:30 che il guasto è stato risolto, ma vari treni registrano ancora ritardi superiori ai 20 minuti e la circolazione dei mezzi è tuttora irregolare. Le informazioni sulla circolazione in tempo reale sono disponibili sul sito di Trenord.