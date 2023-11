LECCO – Nel ricordo di Vittorio Vik Arrigoni un dibattito pubblico per approfondire l’attualità del Medio Oriente. “Guernica Gaza. Che cosa succede in Palestina” il titolo della serata di venerdì 24 novembre organizzata all’auditorium del centro civico Pertini di via dell’Eremo a Lecco. Ospiti Anna Maria Selini, giornalista e autrice del podcast “Oslo 30. L’illusione della pace”, e Egidia Beretta Arrigoni, mamma dell’attivista di Bulciago assassinato a Gaza nell’aprile del 2011.