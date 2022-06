MILANO – Da luglio a settembre tornano le attesissime escursioni gratuite e aperte a tutti con le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. I 26 appuntamenti in programma, adatti alle famiglie con bambini, ai neofiti della montagna ma anche ai più esperti, si svolgeranno nei parchi regionali e nazionali ubicati in territorio montano.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, ha lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali della regione e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta, requisito primo per la sicurezza personale nell’intraprendere qualsiasi attività in ambiente naturale.