LECCO – La montagna, se affrontata nel modo corretto, è sempre fonte di benessere ed è un’esperienza salutare per corpo e mente. Ma dev’essere affrontata con consapevolezza e seguendo i consigli degli esperti, per prevenire i rischi che l’ambiente comporta. I problemi legati all’esposizione al sole, sono spesso sottovalutati. Raramente sono acuti, come nei casi di colpo di calore, disidratazione o scottatura importante, più spesso sono lievi, ma possono provocare nel lungo termine dei danni seri.

“Alcune statistiche raccolte dai tour operator indicano un aumento dei turisti che si lamentano del troppo caldo per camminare in estate – dice Lorenzo Iachelini, gestore del rifugio Dorigoni, posto a 2436 metri in Val di Rabbi -. Il sole è sempre più ‘cattivo’, vedo con i miei occhi che è pericoloso sottovalutarlo: le scottature sono un problema diffuso, specialmente tra le persone che arrivano dal Nord Europa, abituate all’idea che l’aria aperta sia tutta salute e ad esporsi al sole senza protezione. Ma bisogna comportarsi secondo le evidenze, non secondo le proprie opinioni”.