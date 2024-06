GUIDE ALPINE: UNA LUNGA ESTATE TRA ESCURSIONI, ARRAMPICATE E CORSI

LECCO – Sarà un’estate ricca di eventi con le Guide alpine e gli Accompagnatori di media Montagna del Collegio Guide alpine Lombardia. Si comincia nel mese di luglio con 12 escursioni, distribuite nelle diverse province lombarde, e con due giornate di corsi propedeutici alle imminenti prove attitudinali per il prossimo corso per Aspirante Guida di primo livello.

Poi il 7 settembre appuntamento con la Festa delle Guide, che quest’anno si terrà in Val Masino. Dal 14 settembre fino a inizio ottobre, infine, tornano le attesissime giornate di arrampicata in falesia. È dunque una programmazione fitta di appuntamenti quella pensata quest’anno dal Collegio Guide alpine Lombardia e Regione Lombardia: incontri tutti gratuiti e aperti ad adulti e ragazzi per avvicinare neofiti e già appassionati alla montagna e alle nostre professioni. Le iniziative hanno lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta, requisito primo per la sicurezza personale nella frequentazione dell’ambiente outdoor.

“Con immenso orgoglio, anche quest’anno celebriamo un’estate straordinaria, ricca di eventi che testimoniano la vitalità del nostro territorio – dice Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani – Sono 12 gli appuntamenti imperdibili, aperti a tutti, che si terranno in tutta la Lombardia, ognuno pensato per valorizzare la nostra meravigliosa regione. La professione della guida alpina rappresenta un mestiere fondamentale, che può aprire grandi opportunità per le nostre montagne e per i giovani. Investire in questa figura significa promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale delle nostre comunità, garantendo un futuro luminoso. Sono certa che queste esperienze regaleranno momenti indimenticabili e consentiranno di apprezzare, ancora di più, il ruolo delle Guide”.

“Con piacere rinnoviamo anche quest’anno gli appuntamenti aperti al pubblico, che proponiamo con l’idea di avvicinare le persone alla montagna divertendosi ma con serietà – dice Fabrizio Pina, presidente delle Guide alpine della Lombardia – Siamo felici di poter replicare poi la Festa delle Guide, un evento per noi di rilievo, che si inserisce nel solco della tradizione della nostra professione. Quest’anno saremo in Val Masino, il regno del granito lombardo”.

L’estate comincia con le escursioni con gli Accompagnatori di media Montagna, 12 in totale dal 7 luglio al 4 agosto, distribuite nelle diverse province montane lombarde. Quattro si svolgeranno domenica 7 luglio, in occasione della Giornata regionale della montagna, istituita da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare i territori montani.