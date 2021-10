L’alimentazione per un cane è fondamentale, in quanto fornisce ad esso la giusta energia per farli crescere in modo sano ed equilibrato. Le fasi della vita di un cane sono diverse e suddivise in base all’età evolutiva. In base a questa, va corrisposto un determinato valore nutrizionale. Inoltre spesso si commette l’errore di somministrare al proprio amico, il cibo di cui noi ci nutriamo. Questo rappresenta un errore sostanziale, altrimenti non esisterebbero gli alimenti giustamente ideati per gli animali. Bisogna prestare attenzione poi, alle dosi, poiché se si nota un dimagrimento, o al contrario un aumento di peso, significherà che bisognerà rivedere le dosi. In virtù di tale constatazione, è importante acquistare cibo per cani completi, e cioè che contengano il giusto apporto nutrizionale. Nel momento dell’acquisto, quindi, bisogna prestare attenzione ad ingredienti ed ai relativi valori energetici e nutrizionali.

Una corretta alimentazione prevede il giusto apporto di proteine animali, come pesce e carne, soprattutto quella bianca, proprio perché sono fonte di energia. Seguono poi i grassi, il cui scopo è l’accumulo di fonti energetiche. Vi sono poi le fibre che contribuiscono alla facilitazione della digestione. Anche gli Omega 3 sono indispensabili, in quanto contribuiscono ad un’azione antiossidante. Sono invece da eliminare in assoluto dolci e cioccolato, così come l’uva, in quanto possono determinare un’insufficienza ai reni. Anche le cipolle e l’aglio sono da bandire, in quanto causano una diminuzione dei globuli rossi, conducendo poi ad una anemia, che talvolta può risultare fatale. Per avere maggiori consigli e scoprire altri segreti relativi alla salute del proprio amico a 4 zampe, seguire il magazine di Amusi è senza dubbio un’idea geniale! Questo perché si tratta di esperti che conoscono bene e amano appunto i cani e non solo, cercando di offrire loro solo ed esclusivamente il meglio.

Nell’alimentazione dei cani, così come avviene in quella di noi esseri umani, l’apporto di verdure è consigliabile, in quanto forniscono il giusto apporto di minerali e vitamine, regolarizzando l’attività intestinale. I due pasti principali devono essere comunque leggere, ed i biscottini extra, vanno comunque ottemperati come parte integrante dei pasti. Il cibo va somministrato sempre agli stessi orari, in modo regolare. Le ciotole vanno inoltre lavate ad ogni pasto, per evitare che i residui si ossidino all’interno della ciotola. Anche l’acqua è fondamentale in una dieta equilibrata per un cane; una ciotola con acqua fresca va cambiata ogni paio di ore. I cibi preconfezionati non sono sempre deleteri, basta scegliere quelli di alta qualità, che garantiscono un giusto apporto di nutrienti, rispettano taglia, razza ed età del cane. Esistono poi, in commercio, anche alimenti specifici nei casi di allergie o disturbi di salute, come quelli gastrointestinali. I cibi preconfezionati, rappresentano comunque una perfetta scelta bilanciata dal punto di vista nutrizionale ed energetico.