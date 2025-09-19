HOFMANN SI RICANDIDA ALLA GUIDA DELLA PROVINCIA, L’APPOGGIO DELLA LEGA

Accolgo con grande favore la naturale disponibilità a mettersi in gioco di Alessandra Hofmann nel ricandidarsi alla guida della Provincia di Lecco.

In questi quattro anni ha dimostrato serietà, competenza e capacità di ascolto, riuscendo a garantire un lavoro concreto e vicino ai territori.

La presidente Hofmann ha rappresentato tutti i comuni, con uno spirito civico trasversale che non ha guardato ai colori politici ma ai bisogni del territorio. Ha saputo costruire una Provincia capace di essere punto di riferimento per gli amministratori, dando risposte reali alle esigenze delle comunità e promuovendo una visione di sviluppo che unisce infrastrutture, imprese, cultura e turismo.

Come Lega riteniamo che la continuità del suo impegno sia garanzia di buon governo e di una Provincia di Lecco forte, coesa e proiettata al futuro.

Siamo certi che Alessandra saprà portare avanti con determinazione il percorso avviato, rafforzando ulteriormente il ruolo della Provincia come cabina di regia al servizio del territorio.

Daniele Butti

Segretario Provinciale Lega Salvini Premier Lecco