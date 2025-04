HOME TO WORK. LA CONSEGNA DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI

LECCO – In sala consiliare la consegna dei premi e degli incentivi messi in palio dalle aziende private e dai sostenitori della campagna di tracciamento ‘Home to work’ del Comune di Lecco. L’obiettivo del progetto, fortemente voluto dall’assessorato alla mobilità del Comune di Lecco, resta la promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto green e mezzi pubblici, alternative all’utilizzo individuale dell’automobile.

La campagna facoltativa, partita lo scorso mese di ottobre , è stata lanciata per registrare i tragitti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Lecco che vi hanno aderito, utilizzando l’app Play&Go, promossa da Fondazione Bruno Kessler di Trento e già impiegata dagli studenti delle scuole superiori di Lecco nell’ambito della High School Challange e, dal Polo di Lecco del Politecnico di Milano, per la Students Mobility Challange.

1.675 i chilometri percorsi a piedi dal 7 ottobre al 31 marzo dai dipendenti iscritti, 1.084 i chilometri percorsi in bicicletta, 870 in autobus e 876 in car pooling. 20.859, infine, i chilometri percorsi in treno, che rappresenta il mezzo maggiormente utilizzato.

“Questi risultati, che testimoniano un risparmio stimato di 4.793 kg di CO2, a conferma di un impatto ambientale positivo della campagna, sono ora in fase di studio nuove strategie volte al miglioramento degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti – dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi – e all’estensione del progetto alle aziende, a partire da Lario Reti Holding Spa, già coinvolta. L’obiettivo finale e ambizioso è quello di coinvolgere tutti i cittadini di Lecco”.