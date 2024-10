HOUSING SOCIALE. 460MILA € DALLA REGIONE ALLA COOP L’ARCOBALENO

LECCO – Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in merito al programma per la messa a disposizione, in locazione permanente e temporanea a canoni sostenibili, di patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Il bando è finalizzato a incrementare l’offerta residenziale di servizi abitativi sociali in locazione permanente e temporanea a canoni sostenibili ed è rivolto ai soggetti privati (persone giuridiche), che dimostrino adeguata solidità e affidabilità, e soggetti pubblici che siano proprietari o abbiano la piena disponibilità, per l’intera durata del servizio abitativo oggetto di contributo, degli immobili da destinare a servizi abitativi sociali e che attuino in forma diretta la proposta di intervento presentata. I destinatari finali del programma sono nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.

La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 18.543.924,44 euro ripartita in 9.271.962,22 euro (50%) per ALER/Comuni e 9.271.962,22 euro (50%) per altri soggetti pubblici/privati (persone giuridiche). Alla chiusura del bando, sono state presentate 50 domande di partecipazione di cui 35 sono state ritenute ammissibili. Nello specifico, per la provincia di Lecco è stato assegnato un contributo di 459.978,48 euro alla Cooperativa sociale l’Arcobaleno di Lecco che opera sul territorio lecchese dal 1999 con lo scopo di tutelare, supportare e valorizzare le persone più fragili e sensibilizzare e migliorare la comunità nel suo complesso. L’Arcobaleno, grazie al rapporto di collaborazione sinergico instaurato con la Fondazione Enrico Scola, ente filantropico attivo dal 1939, ha potuto presentare il progetto che mette a disposizione 5 alloggi e 3 posti alloggio nella porzione dell’immobile che la stessa Fondazione ha ceduto alla Cooperativa con un diritto superficiario per 26 anni.

“L’Arcobaleno si propone di essere lo strumento più prossimo ai bisogni delle persone che abitano il territorio lecchese, in particolare di quelle che vivono condizioni di disagio e di fatica. Ringrazio l’assessore Franco per l’ascolto alle esigenze del territorio e l’impegno all’aiuto alle fasce di cittadini più deboli. Regione Lombardia ha compiuto un altro passo in avanti significativo con questa misura che si inserisce in una più ampia strategia di rilancio delle politiche abitative” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.