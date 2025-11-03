HUB BUS DI VIA BALICCO, FORZA ITALIA: “STIAMO CON I RESIDENTI”

Accogliamo con soddisfazione la decisione del TAR che, almeno per il momento, blocca il progetto dell’amministrazione comunale per la realizzazione dell’Hub dei Bus in via Balicco.

Da tempo sosteniamo che questa scelta, fatta senza uno studio complessivo dell’area tra le Meridiane e la Stazione, avrebbe aggravato i problemi di traffico e vivibilità, penalizzando non solo i residenti del Broletto ma tutta la città.

La sentenza sospende ogni passo fino a febbraio 2026, quando si terrà la prossima udienza. A quel punto il mandato del sindaco sarà ormai scaduto, e insistere su questo progetto sarebbe inopportuno.

Forza Italia difende, anche in questo caso, il diritto di proprietà privata e ribadisce la necessità di soluzioni utili e sostenibili: riproponiamo di riqualificare il piazzale del Caleotto, dove si possono spostare subito le linee extraurbane con un intervento minimo, dotando l’area di pensiline, spazi verdi e percorsi sicuri per pedoni e biciclette.

Un vero piano di mobilità dolce e una rete di collegamenti tra via Balicco, via Ferriera, il lungo Caldone e le scuole renderebbero finalmente questa parte di Lecco più vivibile e accessibile.

Angela Fortino

Segretario cittadino Forza Italia Lecco

Fabrizio Bianchi

Referente sostenibilità e vivibilità Forza Italia Lecco