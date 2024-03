HUB BUS IN VIA BALICCO. IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI CONDOMINI

LECCO – In riferimento all’ipotesi di futura realizzazione dell’hub del Trasporto Pubblico Locale in via Balicco, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Condominio Legnone avverso la delibera di Giunta di approvazione in linea tecnica del progetto “preliminare” e di indirizzo agli uffici per l’avvio del procedimento di esproprio.

“Con questa sentenza – commenta l’Amministrazione comunale – il TAR Lombardia conferma la correttezza della procedura promossa. Nel merito del progetto, continueremo ad approfondire ogni soluzione tecnica possibile nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.