HUB DEI BUS, CHIESTO NUOVO ESPROPRIO: MINORANZE CRITICHE

Ieri si è riunita la Commissione consiliare V per discutere la proposta dell’assessore Rusconi di mantenere un vincolo espropriativo su via Castagnera, in funzione del contestato hub dei bus in zona Broletto.

La commissione, disertata dai consiglieri di minoranza per l’ennesima lesione delle prerogative consiliari, si è svolta su un testo di delibera mai trasmesso, che verrà portato in aula senza alcuna possibilità di esame preventivo.

Si chiede al Consiglio di autorizzare un nuovo esproprio, nonostante il precedente sia stato bloccato allo stato dal TAR (con doppia conferma in giudizio) e nonostante Regione Lombardia abbia revocato il finanziamento, riassegnandolo ad altro Comune.

Il Comune oggi non dispone più delle risorse per realizzare l’hub al Broletto, ma continua a insistere su quella localizzazione, in aperto conflitto con i cittadini espropriati.

Eppure, proprio ieri, con determina n. 1961, l’amministrazione ha riconosciuto la complessità della scelta localizzativa e la necessità di un’analisi comparativa approfondita, affidando a un professionista esterno un incarico da 12.000€ per valutare alternative.

Ci auguriamo che tale incarico non serva a legittimare ex post una decisione già assunta, ma è ormai evidente che gli studi richiesti anche dal TAR non erano mai stati svolti.

Il progetto dell’hub esce fortemente indebolito.

Ancora una volta, la giunta Gattinoni mostra pressapochismo, opacità e incoerenza.

Come consiglieri comunali, non intendiamo rinunciare al nostro ruolo: denunciamo con fermezza quanto sta accadendo e pretendiamo rispetto per i principi di buona amministrazione e per i cittadini.

Gianni Caravia e i capogruppo di FdI, Lecco Ideale, Lega e Orizzonte per Lecco