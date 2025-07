HUB DEI BUS IN VIA BALICCO, LA PROTESTA RAGGIUNGE PALAZZO BOVARA

LECCO – Una cinquantina di persone stanno protestando con uno striscione davanti a Palazzo Bovara, sede del Comune di Lecco, contro il progetto di realizzare un hub degli autobus in via Balicco. I manifestanti sono residenti del condominio Monte Legnone, il cui giardino verrebbe parzialmente distrutto per fare spazio all’hub, che prevede dieci/dodici stalli per i bus extraurbani, suddivisi tra via Balicco e l’area verde condominiale. La protesta nasce dal timore di un impatto negativo sulla vivibilità della zona e dalla preoccupazione per l’esproprio di una parte del giardino condominiale.

Il progetto dell’hub, finanziato con oltre 14 milioni di euro da Regione Lombardia, prevede la creazione di uno snodo intermodale articolato su tre poli, con via Balicco come punto centrale per i capolinea dei bus extraurbani. Oltre a via Balicco, gli altri poli saranno piazza della stazione e piazza Sassi, con servizi per il trasporto urbano, taxi e “kiss and ride”. Nonostante l’approvazione e il finanziamento, il progetto ha suscitato diverse critiche e preoccupazioni da parte dei residenti e di alcuni consiglieri comunali, che temono un aggravamento della congestione e un peggioramento della qualità della vita in un’area già critica.

L’amministrazione comunale ha avviato l’iter per la realizzazione dell’hub, con l’installazione imminente di nuove pensiline in via Balicco e la sperimentazione di deviazioni di alcune linee di autobus per alleggerire la zona della stazione centrale. Tuttavia, al momento non ci sono sviluppi concreti sul progetto definitivo dell’hub, in attesa di una risposta da Regione Lombardia.

La protesta davanti a Palazzo Bovara rappresenta quindi una forte opposizione dei residenti locali al progetto, che vedono nel nuovo hub un rischio per il loro ambiente abitativo e chiedono un confronto con le istituzioni per trovare soluzioni alternative.

RedCro