HUB DEL TRASPORTO PUBBLICO, ZUFFI: “LAVORO SINERGICO TRA ENTI DIFFERENTI”

LECCO – L’assessora alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi interviene sul progetto del Bando multimodale urbano di Lecco, finanziato da Regione Lombardia:

“Il traguardo raggiunto è il frutto di un lavoro sinergico tra enti e competenze differenti. Ringrazio gli uffici mobilità e viabilità per la dedizione e il costante impegno, Regione Lombardia e Rfi per il dialogo costruttivo e il supporto tecnico, Agenzia Tpl e Linee Lecco Spa per l’accompagnamento e la preziosa competenza professionale.

La realizzazione dell’Asse multimodale urbano, che dalla Piccola connetta il nodo ferroviario con il centro cittadino, trova spazio tra gli obiettivi di lungo periodo del Pums che, adottato lo scorso anno e obbligatorio per le città con 100 mila abitanti, per Lecco e il suo progetto ha rappresentato un plus. Il prolungamento della ciclovia 2, inserito nel Biciplan, consentirà di rafforzare il polo multimodale mettendo a sistema la Piccola con la stazione ferroviaria e il futuro Hub degli autobus di via Balicco (a destra la destinazione del progetto).

Il nuovo Hub del trasposto pubblico locale avrà un ruolo strategico quale nuova polarità specializzata e dedicata alla mobilità pubblica urbana ed extraurbana, posta nelle immediate vicinanze di numerose strutture scolastiche poste a nord del centro, per evitare in questo modo l’attraversamento del centro e il sovraccarico del sottopasso pedonale della ferrovia e dall’adiacente centro commerciale”.

RedPol

–

LA NOTIZIA SU LECCO NEWS: