I CARABINIERI DI LECCO RICORDANO IL BRIGADIERE UCCISO IN UNA RAPINA

LECCO – Questa mattina, presso tutte le Stazioni e Caserme dei Carabinieri della Provincia di Lecco, si è svolta una breve ma sentita cerimonia in onore del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio per mano criminale nella mattinata di ieri.

Nel corso della commemorazione, tutto il personale presente si è raccolto in un minuto di silenzio, seguito dal suono delle sirene delle autovetture di servizio, simbolo del cordoglio dell’intera Arma dei Carabinieri.

Con questo gesto, semplice ma significativo, osservato con profondo rispetto e commozione, si è voluto rendere omaggio al coraggio, alla dedizione e al sacrificio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, che ha perso la vita mentre adempiva con onore al proprio dovere.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco si stringono con affetto e vicinanza alla famiglia del militare, rinnovando ancor di più l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza e della legalità, valori per i quali il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ha servito senza esitazione fino all’estremo sacrificio.

Fotografia del Brigadiere Capo Legrottaglie da Agi