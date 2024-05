I CARROZZIERI ENAIP LECCO AL “FASHION AND TUNING” DI MALPENSAFIERE

MALPENSA (MI) – Gli allievi del corso per carrozzieri di Enaip Lecco hanno partecipato alla diciannovesima edizione del Fashion And Tuning, evento storico del settore che si è svolto a MalpensaFiere lo scorso 4 e 5 maggio. Il polo fieristico nel week end ha accolto la Hot Motor’s Week che abbraccia vari settori dell’automotive. Uno spettacolare festival all’insegna di moda, bellezza, novità nel mondo delle moto e delle auto tuning e tanta passione per i motori che, ancora, affascina molto i giovani.

I ragazzi della scuola Enaip sono stati ospiti dello stand di Rupes, azienda leader nella produzione di utensili pneumatici ed elettrici speciali, sistemi di aspirazione del settore carrozzeria e prodotti per il detailing, dove si sono cimentati con la lucidatura di una bellissima ed esclusiva Alfa Romeo 4C, una delle attrazioni della fiera, sotto l’occhio attento del global trainer Rupes Fabrizio Gagliardi. Gli studenti Enaip hanno poi preparato due scooter da mettere in mostra nello stand e svolto diversi interventi professionali.

Marco Bassini, carrozziere professionista, docente Enaip e trainer Rupes, che ha accompagnato gli studenti, oltre ad aver fatto parte della giuria per la Cars Battle, racconta: “È stato un evento davvero fantastico e coinvolgente. I nostri alunni hanno potuto lucidare auto di gran valore e bellezza ed eseguire dimostrazioni, oltre a impegnarsi in express detailing su alcune delle vetture esposte. Un’occasione prestigiosa dove potersi misurare con le loro competenze: tutti promossi per impegno, capacità e passione”.

Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, commenta: “Come Enaip abbiamo scelto di collegare sempre più l’educazione a momenti esperienziali per una crescita globale dei nostri alunni e delle nostre alunne. Questo ci consente di far vivere loro e toccare con mano ciò di cui parliamo a scuola, facendoli uscire dalla loro cosiddetta comfort zone misurandosi, quindi, fuori da un contesto protetto. Tutto ciò si traduce in un aumento di competenze tecniche e in una crescita di autostima e percezione di sé. Poterlo fare sotto i riflettori di iniziative così importanti e con tanto pubblico è ancor più stimolante e affascinante oltre che una certificazione di qualità per i percorsi scolastici di Enaip. Per questo ringraziamo Rupes per l’accoglienza e l’opportunità data ai nostri ragazzi”.

“Troppo spesso i giovani fanno notizia solo quando sono protagonisti di fatti negativi – ha aggiunto Donegà -. Credo che questa narrazione, ingiusta e fuorviante, debba essere ribaltata: posso certamente dire che, quando si sentono accolti, accompagnati e ascoltati, i giovani hanno ancora molto da dare in termini di impegno, sensibilità e responsabilità. Ecco, Enaip resta il miglior luogo per chi vuole impegnarsi a costruire futuro e accompagnare le ragazze e i ragazzi a entrare a pieno titolo nel mondo degli adulti, da protagonisti. Queste due giornate ci spingono a continuare su questa strada e ad alzare continuamente la nostra offerta formativa”.