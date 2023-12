I CENT’ANNI DEL VICE BRIGADIERE TANCHIS. IL PIÙ ANZIANO DEI FINANZIERI

LECCO – Il vice brigadiere Giovanni Battista Tanchis, in congedo dal 1979, ha compiuto 100 anni il 20 dicembre. Per festeggiare l’evento il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, Colonnello Emilio Fiora, unitamente a personale della Sezione A.N.F.I. di Lecco, si è recato presso la residenza del vice brigadiere Tanchis. Insieme a numerosi familiari era presente anche il sindaco del Comune di Galbiate.

A testimonianza del legame che il Corpo della Guardia di Finanza mantiene con i suoi appartenenti in congedo, il Comandante Provinciale ha consegnato al Vice Brigadiere Tanchis gli affettuosi e sentiti messaggi augurali inviati dal Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Gen. D. Leandro Cuzzocrea e dal Comandante Regionale Lombardia, Gen. D. Giuseppe Arbore.

Nella circostanza il Colonnello Fiora, a nome di tutti i finanzieri della Guardia di Finanza di Lecco, ha donato a “nonno” Tanchis due stampe: una raffigurante l’antico motto della VI Legione della Guardia di Finanza e l’altra che ritrae una delle immagini della moderna Polizia Economico Finanziaria. Passato e presente di una organizzazione che assumono un significato speciale nel giorno del suo centesimo compleanno.

Infatti la vita di Giovanni Battista Tanchis nella Guardia di Finanza rappresenta un capitolo di un vero e proprio libro di storia, una storia fatta di valori umani e di dedizione al servizio del Paese. Nato a Semestene (SS) il 20 dicembre 1923, si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza in data 11 gennaio 1943, in pieno Secondo Conflitto Mondiale. Durante la guerra viene impiegato a disposizione delle Autorità militari per la sorveglianza e la difesa degli obiettivi sensibili nella Capitale. Successivamente, nel mese di novembre del 1951, viene trasferito alla VI Legione di Como, ove presta servizio in numerosi Reparti nelle Province di Varese e Como. È lungo la linea di confine che il giovane finanziere Tanchis viene impegnato in numerosissime operazioni anti contrabbando. Faticosi appostamenti e inseguimenti per dare la caccia ai contrabbandieri di sigarette che il nostro centenario ancora oggi racconta con orgoglio. Negli anni a seguire, mentre progredisce in carriera e conquista i gradi da Vice Brigadiere, si dedica alle attività di Polizia Tributaria e al contrasto ai crimini fiscali.

Per le sue operazioni di servizio riceve premi e riconoscimenti morali. È stato autorizzato inoltre a fregiarsi della Croce d’Argento per Merito di Servizio con D.M. 21301 del 18/03/1959. Il vice brigadiere Tanchis Giovanni Battista, congedatosi nel 1979, è il più longevo militare in quiescenza appartenente al Corpo della Guardia di Finanza residente nella provincia di Lecco e a lui vanno gli auguri di tutte le Fiamme Gialle.