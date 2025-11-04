LECCO, I CIVICI DI MAURO FUMAGALLI PRESENTANO 5 OSSERVAZIONI AL PGT

LECCO – A Palazzo Bovara, il gruppo civico guidato da Mauro Fumagalli ha presentato cinque osservazioni alla Variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Lecco. La proposta nasce da un lavoro condiviso tra Azione Lecco, Appello per Lecco, il gruppo consiliare Per Lecco e Insieme, con il contributo di tecnici, cittadini e professionisti. L’obiettivo è quello di offrire alla città un progetto concreto, inclusivo e lungimirante, capace di superare le logiche ideologiche e di partito.

La prima osservazione riguarda la zona di Pradello, dove il gruppo propone la creazione di un nuovo parcheggio pubblico in un’area di proprietà Anas, che potrebbe essere concessa gratuitamente al Comune. La posizione strategica, vicina al Sentiero del Viandante, alle spiagge e ai percorsi escursionistici, renderebbe il parcheggio un servizio utile per turisti e attività commerciali locali, con accesso facilitato al lago e possibilità di collegamento con il percorso ciclo-pedonale.

La seconda osservazione si concentra sull’hub multimodale previsto in via Balicco. Il gruppo civico esprime forti perplessità sulla scelta dell’area, ritenuta troppo congestionata e delicata dal punto di vista viabilistico. La proposta alternativa prevede l’istituzione di stalli per autobus in via Sassi, già di proprietà comunale, in collaborazione con Ferrovie dello Stato. L’idea è quella di creare un hub diffuso, evitando di concentrare il traffico in un punto già critico per la presenza di scuole, lo svincolo della SS36, il centro commerciale e lo stadio.

La terza osservazione riguarda la valorizzazione di due immobili pubblici: Palazzo Bovara e l’ex Politecnico di via Marco d’Oggiono. Il gruppo propone di trasferire le funzioni amministrative nell’ex Politecnico, liberando Palazzo Bovara per le sole funzioni istituzionali e di rappresentanza. L’intervento prevede anche la demolizione delle superfetazioni adiacenti a via Sassi, per creare una piazza urbana interconnessa con la stazione ferroviaria e con piazza Sassi, migliorando la permeabilità urbana e la qualità degli spazi pubblici. L’ex Politecnico, ristrutturato secondo criteri di efficienza energetica e sicurezza, diventerebbe la sede principale degli uffici comunali, con vantaggi in termini di funzionalità, accessibilità e risparmio economico.

Le ultime due osservazioni riguardano il piano dei servizi e l’edilizia abitativa. Il gruppo ha evidenziato la necessità di accompagnare ogni nuovo servizio pubblico con parcheggi adeguati, soprattutto in un contesto di calo demografico. È stato proposto un approccio più flessibile ai parametri edilizi, con valutazioni caso per caso da parte del Comune e della Commissione Paesaggio. Inoltre, è stato suggerito di ampliare il concetto di servizio abitativo, includendo soluzioni legate a sanità, educazione e università, e di consentire interventi di ristrutturazione anche su alloggi esistenti, attraverso strumenti compensativi e accordi pubblico-privati.

A questo link è possibile consultare il documento integrale con tutte le osservazioni proposte dal gruppo.

RedPol