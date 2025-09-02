I CONSIGLIERI MINUZZO E BRIGATTI ADERISCONO A FRATELLI D’ITALIA

LECCO – Fratelli d’Italia si rafforza a Lecco con l’ingresso ufficiale dei consiglieri comunali Emilio Minuzzo e Simone Brigatti, quest’ultimo anche consigliere provinciale. Una scelta politica che porta FdI a diventare il gruppo di opposizione più numeroso nel consiglio comunale di Lecco e, al tempo stesso, la forza più rappresentata nella maggioranza del consiglio provinciale.

“La nostra scelta è frutto di un percorso di confronto serio e condiviso – ha commentato Emilio Minuzzo -. Fratelli d’Italia rappresenta oggi il punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di coerenza, ascolto e responsabilità. Siamo pronti a dare il nostro contributo con spirito costruttivo. L’esperienza di Lecco merita di Più con Simone e Gianni in questi 5 anni di opposizione è stata proficua e costruttiva e ha permesso di portare le criticità dei cittadini all’interno del consiglio comunale”.

“FdI ha dimostrato coerenza e serietà, sia a livello locale che nazionale – le parole di Simone Brigatti -. Entriamo in un progetto politico ambizioso ma concreto, con l’obiettivo di lavorare per il bene della città e della provincia, dando voce ai cittadini che chiedono una politica vicina e competente”.

Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, ha dichiarato: “Questo è un passaggio politico molto rilevante. L’ingresso di Minuzzo e Brigatti conferma la solidità del nostro lavoro sul territorio e la credibilità di un partito che oggi rappresenta una casa politica affidabile per chi vuole fare buona amministrazione. FdI è sempre più centrale nel dibattito politico locale e sempre più radicata tra la gente”.

“A Lecco come in tutta la Lombardia, Fratelli d’Italia cresce grazie alla serietà del suo progetto politico – ha commentato Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lombardia – . Minuzzo e Brigatti sono amministratori capaci, che porteranno un contributo importante alla nostra azione. L’obiettivo è costruire una proposta vincente per il futuro della città, partendo dalla qualità delle persone”.

Luca Liberi, responsabile Enti Locali e Massimo Sesana, presidente del circolo lecchese hanno dichiarato: “FdI è oggi il partito con la maggiore presenza istituzionale nella provincia di Lecco e il primo gruppo di opposizione in città. Siamo pronti a guidare la coalizione alle prossime elezioni comunali, con idee chiare, una squadra forte e una proposta concreta per rilanciare il capoluogo”.

“Questa adesione rafforza il nostro gruppo e il nostro progetto politico – il commento di Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e candidato sindaco per Lecco – . Con Emilio e Simone condividiamo valori, metodo e visione: lavoreremo insieme per offrire ai lecchesi un’alternativa credibile, concreta e capace di governare bene. FdI è pronta alla sfida del 2026, con una squadra coesa e radicata nel territorio”.

RedPol