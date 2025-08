I GIOVANI DEL DECANATO DI LECCO PROTAGONISTI AL GIUBILEO DI ROMA

ROMA – Una rappresentanza particolarmente vivace quella dei giovani del decanato di Lecco al Giubileo dei Giovani svoltosi a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Il pellegrinaggio ha visto la presenza di oltre un milione di giovani da 146 Paesi. Tra questi, più di 40 ragazzi e ragazze provenienti dal solo territorio del decanato di Lecco – numeri ben superiori alle attese –, di cui circa 10 giovani e 18enni anche dagli oratori Lecco Alta, che hanno partecipato all’intera settimana del Giubileo (1‑3 agosto). Dal capoluogo lecchese è partito un gruppo coeso e motivato, un’esperienza condivisa anche con il mandato solenne affidato ai giovani durante il “Festival della Speranza” tenutosi a Lecco il 21 giugno, cui hanno preso parte migliaia di coetanei ambrosiani.

Il pellegrinaggio si è articolato attraverso i momenti principali del programma giubilare: arrivi e accoglienza dal 28 al 29 luglio, con la Messa di benvenuto in Piazza San Pietro alla presenza di Papa Leone XIV; giornate di dialogo con la città (30‑31 luglio), tra arte, cultura e riflessione spirituale; venerdì 1 agosto penitenziale al Circo Massimo con possibilità di confessioni individuali; sabato 2 veglia notturna a Tor Vergata con il Papa, prima di pernottare sul prato con sacco a pelo; domenica 3 agosto la Messa conclusiva presieduta da Leone XIV, che ha benedetto i giovani in uscita e indicato la prossima GMG a Seul nel 2027.

Durante la Veglia e la celebrazione conclusiva, il Papa ha ribadito il messaggio centrale dell’evento: i giovani sono portatori di pace, giustizia e speranza per il mondo. Li ha invitati a non accontentarsi del convenzionale, ma ad aspirare alla santità: “Aspirate a cose grandi… non accontentatevi di meno”.

Il gruppo lecchese ha vissuto ogni momento con intensità: dai tempi liturgici, alle notti in tenda, per finire con il pellegrinaggio al Circo Massimo e alla spianata di Tor Vergata.

Il cammino verso il Giubileo, preparato con incontri, catechesi e il mandato consegnato dall’arcivescovo Delpini, ha preparato centinaia di giovani ambrosiani a vivere un evento spiritualmente intenso. Il Festival della Speranza ha consegnato un messaggio chiaro: la Chiesa ambrosiana è viva e protagonista nel territorio. Il decanato di Lecco si è distinto ancora una volta per la presenza numerosa dei suoi giovani e per la capacità di vivere il Giubileo come esperienza di comunione e rinnovamento.