I GIOVANI DELLE PARROCCHIE DI LECCO IN VIAGGIO TRA VENETO E TOSCANA

LECCO – Fede, amicizia e bellezza hanno scandito le giornate vissute da un gruppo di ragazzi e giovani delle parrocchie di Lecco centro e Lecco alta, protagonisti di due esperienze di viaggio e condivisione accompagnati da educatori e sacerdoti. A guidare i gruppi sono stati don Marco Della Corna, responsabile della Comunità Pastorale Madonna del Rosario, e don Francesco Pellegrino, della Comunità Pastorale dei Beati Mazzucconi e Monza.

Dal 27 al 29 dicembre gli studenti delle scuole superiori hanno raggiunto il Veneto, con una prima sosta a Verona e un soggiorno principale a Padova. Cuore dell’esperienza è stata la visita alla Cappella degli Scrovegni, dove il celebre ciclo di affreschi di Giotto ha offerto ai ragazzi uno sguardo privilegiato sulla storia dell’arte e della fede. La giornata è proseguita con la celebrazione della Messa nella basilica di Sant’Antonio, arricchita dal racconto di un frate che ha accompagnato il gruppo alla scoperta della vita del Santo. Il viaggio si è poi concluso a Vicenza, tra il centro storico e il santuario della Madonna di Monte Berico, che conserva il “Convito di San Gregorio Magno” di Paolo Veronese.

Dal 3 al 5 gennaio è stata invece la volta dei ragazzi delle scuole medie, impegnati in un itinerario in Toscana che ha toccato San Gimignano, Siena e Parma. In questa occasione gli educatori, preparati per l’occasione, si sono alternati nel ruolo di guide, offrendo spiegazioni e stimolando l’interesse dei partecipanti. Figura di riferimento del percorso spirituale è stata santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e compatrona d’Europa, la cui testimonianza è stata approfondita e affidata alla preghiera nella basilica di San Domenico, dove sono custodite alcune sue reliquie.

Tra visite culturali, momenti di preghiera, spostamenti in pullman, giochi serali e pasti condivisi, le due esperienze hanno lasciato il segno. Giornate semplici ma intense, che hanno permesso ai ragazzi di cogliere la presenza di Dio nella relazione con gli altri, nell’arte e nella storia, rafforzando legami e creando ricordi destinati a durare nel tempo.

G.P. con il contributo di don Marco Della Corna