I GIOVANI DI CARPE DIEM AL MATCH DI WHEELCHAIR BASKET A BERGAMO

CALOLZIOCORTE – Mercoledì scorso, presso il Palazzetto dello Sport di Orio al Serio, si è disputata la tredicesima giornata di regular season del campionato di Serie A di Wheelchair Basket, che ha visto la Special Bergamo Sport Montello affrontare la Unipol Briantea 84 Cantù. La gara si è conclusa con il punteggio di 48–74 a favore della formazione canturina, in un match intenso, combattuto e ricco di contenuti tecnici.

Sugli spalti era presente anche la delegazione di Carpe Diem Calolzio, che ha voluto testimoniare con la propria partecipazione il valore autentico di questo sport.

Presenti 25 ragazzi e ragazze di U13, U15M U15F con allenatori e dirigenti oltre ad alcuni bambini del settore Minibasket. Una presenza significativa, che ha contribuito a dare voce e visibilità a una disciplina che merita pieno riconoscimento per la sua qualità atletica e competitiva.

“La partita di basket in carrozzina che avete visto mercoledì sera non è stata una dimostrazione, non è stata un’attività simbolica e non è stata solo un momento di inclusione. È stata sport. Sport autentico, fatto di allenamento, fatica, strategia, velocità, errori, scelte e coraggio”, ha dichiarato Domenico Canfora, allenatore della SBS.

Il basket in carrozzina non è “basket adattato”: è basket ad alto livello, con regole, tattiche e intensità che richiedono concentrazione, preparazione tecnica e capacità atletiche straordinarie. Ogni blocco, ogni tiro, ogni contatto, ogni cambio di direzione con la carrozzina è il risultato di ore di lavoro, studio e dedizione.

“La vostra presenza ha dato valore alla gara perché lo sport vive di pubblico, di occhi che osservano, di persone che capiscono il sacrificio dietro ogni azione. Quando qualcuno sceglie di sedersi su quei seggiolini per ammirare le nostre partite, sceglie di esserci per lo sport, contribuendo a renderlo più vero e più forte”, prosegue Denis Bonetti, presidente della SBS.

Lo sport unisce, ma prima ancora mette tutti sullo stesso piano: quello dell’impegno, del talento e della determinazione. Il valore di una partita non dipende solo da chi scende in campo, ma anche da chi la vive, da chi sceglie di esserci e di riconoscere la qualità e la forza di questo gioco.

La partecipazione della delegazione di Carpe Diem ha rappresentato un segnale importante: uno sguardo attento, rispettoso e competente rivolto a uno sport che merita di essere raccontato per ciò che è — competizione, tecnica, emozione.

