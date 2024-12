“I GIOVEDÌ DEL PALLADIUM” DAL 30 GENNAIO: REGIE FEMMINILI PROTAGONISTE

LECCO – Il 30 gennaio parte la rassegna invernale “I giovedì del Palladium” che ha festeggiato i suoi dieci anni e il duecentesimo film proposto. I volontari della sala di Castello hanno allestito con la consueta cura e attenzione la nuova selezione di dieci film che terminerà il 3 aprile 2025.

Variegati i generi cinematografici proposti che intendono spaziare dal thriller al biografico, dalla commedia al drammatico, rendendo il ventaglio il più possibile godibile e anche divertente come è giusto che sia ogni tanto una serata al cinema. Confermata l’attenzione alle regie femminili, a partire dal delicato primo film spagnolo “Il maestro che promise il mare” (Patricia Font), “Maria Montessori – La nouvelle femme” (Lèa Todorov) e, in occasione della giornata della donna, sarà proposto l’iraniano “Leggere Lolita a Teheran”.

Per maggiori informazioni, inclusa la possibilità di acquistare on line gli abbonamenti e visionare i trailer dei film, si può visitare il sito del Palladium . Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Invariato il prezzo di 40 euro per i dieci film e di 5 euro l’ingresso singolo.

I giovedì del Palladium 2025