“I GIOVEDÌ DELLA RASSEGNA”: PIÙ DI 200 PERSONE ALLA PRIMA SERATA A LECCO

LECCO – Grande partecipazione alla serata inaugurale del ciclo di incontri ‘I giovedì della rassegna‘, un appuntamento fondamentale per l’orientamento scolastico promosso dalla Provincia di Lecco.

Lo scorso 25 settembre, la sala don Ticozzi a Lecco ha accolto oltre 220 persone, tra studenti delle scuole secondarie di primo grado e genitori, a testimonianza di quanto sia sentita la necessità di un supporto in questa fase decisiva per la scelta del percorso di studi.

L’iniziativa, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e l’istituto “Falcone Borsellino”, scuola Polo di Lecco per l’orientamento, si conferma una pratica consolidata ed efficace sul territorio. L’obiettivo è fornire a studenti e famiglie gli strumenti necessari per una scelta serena e consapevole.

La serata è stata aperta dai saluti istituzionali del consigliere provinciale con delega all’Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, che ha ribadito l’importanza di sostenere le famiglie in questo percorso.

Il tavolo dei relatori che hanno affrontato i temi centrali dell’orientamento ha ospitato Antonella Cassinelli, pedagogista esperta in orientamento scolastico, Raffaele Cesana, funzionario dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e referente per l’orientamento, Francesca Dotti, direttrice del Centro di formazione professionale Fondazione Clerici di Lecco, Fabio Dadati, imprenditore lecchese in ambito alberghiero e dell’alta ristorazione, Matteo Sironi e Marta Crimella, responsabili rispettivamente dei servizi Lavoro e centri per l’impiego e Collocamento disabili e fasce deboli della Provincia di Lecco.

L’incontro si è concluso con un dialogo tra i relatori e i genitori presenti. Il ciclo di incontri continuerà con i seguenti appuntamenti sul territorio provinciale per raggiungere in modo capillare tutte le famiglie interessate: 9 ottobre a Barzio, 30 ottobre a Merate e 6 novembre a Colico.